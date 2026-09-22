Thời tiết hôm nay 22.9: Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt mưa lớn

Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35°C; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông, riêng TP Huế xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng.

Đáng chú ý, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ.

TP Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 33-35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng và đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C

Dự báo: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 35°C

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng và đêm có mưa dông rải rác.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, cục bộ nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng và đêm có mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế: Huế tiếp tục mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa lớn diện rộng

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C

Dự báo: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Nam Bộ: Mưa dông kéo dài

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.