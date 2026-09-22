Thời tiết hôm nay (22/9), miền Bắc nắng nóng 35 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, oi bức, với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ Huế trở vào Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/9:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-34 độ, phía Nam 29-31 độ. Có mây, ngày nắng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.