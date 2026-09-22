Thời tiết hôm nay (22-9): Bắc Bộ nắng nóng, miền Trung và Nam Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22-9 đến ngày 23-9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ mưa rất to trên 300mm; phía Tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Từ đêm 23-9, mưa lớn ở khu vực miền Trung giảm dần, trong khi phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 100mm đến hết ngày 24-9.

Ảnh minh họa: congluan.vn

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-34 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.