Khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14–17°C, vùng núi 12–14°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 21–24°C.

Khu vực Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17–20°C, cao nhất 22–25°C. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24–27°C, cao nhất 31–34°C.

TP. Hà Nội: Sáng sớm và đêm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 15–17°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, ngày có mưa rải rác.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày có mưa nắng đan xen, có nơi mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, ngày có mưa rải rác vài nơi.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi dưới 11°C

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, vùng núi 12–14°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét; riêng vùng núi cao có nơi rét đậm, ngày có mưa rải rác vài nơi.

Thanh Hóa – Huế: Mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–25°C

Dự báo: Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét kèm theo mưa rải rác; phía Nam có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22–25°C; phía Nam 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27–29°C; phía Nam 30–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tôí có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày có mưa nắng đan xen, có nơi mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.