Dự báo thời tiết ngày 22/11 tại Hà Nội, trời có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 23-25 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/11, thời tiết Bắc bộ phổ biến có mây, mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét.

Tại khu vực Tây Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Riêng tại Hà Nội, trời có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự khác biệt về thời tiết giữa hai phía. Phía Bắc có mây, mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung bộ, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Tại Nam bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết trên biển

Theo bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm 22/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, gió Đông Bắc cấp 5, phía Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Vùng Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 2-4m. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án bảo đảm an toàn khi có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.