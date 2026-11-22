Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; sáng sớm trời rét; nhiệt độ 14-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; sáng sớm trời rét; nhiệt độ 14-24 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ 15-24 độ C.

Thời tiết hôm nay (22-11): Bắc Bộ rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc sáng sớm trời rét; nhiệt độ 17-25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 19-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5; sóng cao 3-5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-3m; trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.