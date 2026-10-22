Thời tiết hôm nay 22.10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông

Chất lượng không khí tại Hà Nội duy trì ở mức xấu trong cả ngày, với chỉ số AQI dao động từ 110-130.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, chất lượng không khí ổn định hơn chỉ số AQI dao động từ 70-85, thuộc ngưỡng trung bình.

Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và sử dụng máy lọc không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, cao nhất 33°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.