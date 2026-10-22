Thời tiết hôm nay (22-10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (22-10):

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 24-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 21-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Thời tiết hôm nay (22-10): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5; sóng cao 2,0-3,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1,0- 2,0m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.