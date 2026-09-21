Thời tiết hôm nay 21/9: Bắc bộ ngày nắng, Nam bộ mưa lớn từ chiều. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/9, thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt. Bắc bộ phổ biến ngày nắng, trong khi từ Trung bộ trở vào phía Nam mưa xuất hiện nhiều hơn, có nơi mưa lớn kèm dông.

Đáng chú ý, từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, khu vực phía Đông Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 21/9/2026

Lưu ý: Từ chiều 21/9 đến hết đêm 22/9, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa 60-130 mm, cục bộ trên 200 mm.

Dự báo một số khu vực ngày 21/9:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Có mưa rào và dông; riêng phía Nam từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ: Có mưa rào và dông, từ chiều và đêm mưa tăng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

TP.HCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn tại phía Nam còn có khả năng kéo dài đến ngày 24/9. Tổng lượng mưa từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 tại phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ phổ biến 120-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Người dân và doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển, giao nhận hoặc làm việc ngoài trời tại Trung bộ và phía Nam cần chủ động theo dõi diễn biến mưa dông, đặc biệt trong chiều và tối; lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ và sạt lở tại các khu vực có địa hình dốc.