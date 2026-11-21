Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16°C, vùng núi 11–13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15–18°C.

TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần từ đêm 21.11.

TP. Hà Nội: Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14°C

Nhiệt độ thấp nhất: 14–16°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–21°C

Dự báo: Trời rét và có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Vùng núi có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, riêng khu Tây Bắc 13–16°C, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm và có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi dưới 9°C

Nhiệt độ thấp nhất: 13–16°C, vùng núi 11–13°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm vàcó mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thanh Hóa – Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15–18°C, phía Nam 18–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C, phía Nam có nơi trên 22°C

Dự báo: Phía Bắc trời rét và có mưa vài nơi; phía Nam trời lạnh và có mưa rào rải rác và dông, riêng TP. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C, có nơi dưới 23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào rải rác; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Nam Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.