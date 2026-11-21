Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Ngày có gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày có gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thời tiết hôm nay (21-11): Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ; trời rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm gió giảm dần. Sóng cao 3-5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2-3; trong mưa dông có khả năng cao trên 3,0m.