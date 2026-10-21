Thời tiết hôm nay 21/10: Nam Bộ có nơi mưa trên 70 mm, Hà Nội mưa từ chiều. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/10, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự khác biệt. Trong khi Tây Bắc bộ chủ yếu có nắng, Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa rải rác từ chiều, các tỉnh phía Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa dông.

Tại Hà Nội, trời có mây, có mưa vài nơi, từ chiều xuất hiện mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Gió nhẹ.

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, chiều tối và đêm xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, có mưa vài nơi, từ chiều xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động 23-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện một số nơi. Riêng Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ phổ biến 20-30 độ C, một số nơi thấp hơn 20 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. TP.HCM có nhiệt độ 24-34 độ C, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ tại Nam bộ và Lâm Đồng

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 21/10, lượng mưa tại trạm Đắk Lao 1 (Lâm Đồng) trong khoảng từ 19h ngày 20/10 đến 3h ngày 21/10 đạt 129 mm; trạm Lình Huỳnh (An Giang) ghi nhận 56,2 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 21/10, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Trên biển, vùng phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, từ đêm cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m. Các tàu thuyền hoạt động tại khu vực này cần đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 21/10/2026

Thứ Tư, ngày 21/10/2026 | Đơn vị: °C

Lưu ý: Nhiệt độ là dự báo tại điểm đại diện, không phải mức nhiệt chung cho toàn tỉnh sau sáp nhập. Vùng núi cao và các khu vực khác có thể chênh lệch đáng kể.

Cảnh báo: Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa dông, cục bộ lượng mưa trên 70 mm. Đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/10/2026.