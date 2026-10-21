Thời tiết hôm nay 21.10: Hà Nội từ chiều bắt đầu có mưa

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, mưa vài nơi; từ chiều xuất hiện mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 31-33°C. Khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, cục bộ có dông từ chiều, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, mưa rào và dông tập trung vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi di chuyển ngoài trời.

TP. Hà Nội: Chiều có mưa rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày nắng, từ chiều bắt đầu có mưa rải rác. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Chiều có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng có mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C, có nơi trên 30°C

Dự báo: Ngày mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Chiều tối mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.