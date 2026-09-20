Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

Thời tiết hôm nay (20-9): Đề phòng mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to khu vực từ Nghệ An đến TP Huế. Ảnh minh họa: TTXVN

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao hơn 2m.