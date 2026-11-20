Chất lượng không khí tại TP. Hà Nội duy trì ở mức xấu trong ngày, với chỉ số AQI dao động từ 100–120. Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế mở cửa để tránh bụi xâm nhập vào nhà.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chất lượng không khí ở mức khá, chỉ số AQI dao động từ 60–80. Người dân nên đeo khẩu trang khi di chuyển ngoài trời; các nhóm nhạy cảm nên sử dụng máy lọc không khí để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa từ 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 90–180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

TP. Hà Nội: Trời rét, sáng và đêm có mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 16–18°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–21°C

Dự báo: Trời rét, sáng và đêm có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3.

TP. Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 33–35°C

Dự báo: Cả ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Mưa, có nơi mưa to, trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, riêng khu Tây Bắc 13–16°C, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C

Dự báo: Trời rét, có nơi rét đậm, có nơi mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, vùng núi 12–15°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất: 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 15°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm - vài nơi mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Thanh Hóa – Huế: Phía Nam có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, phía Nam có nơi trên 21°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19–22°C; phía Nam 22–25°C

Dự báo:Phía Bắc trời rét và mưa rào rải rác; riêng phía Nam trời chuyển lạnh, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C, có nơi dưới 24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Nam Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.