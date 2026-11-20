Thời tiết hôm nay (20-11): Miền Bắc trời rét, Nam Bộ nắng nóng
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (20-11): Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (20-11):
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 13-21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 12-21 độ C.
TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét; nhiệt độ 16-21 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh; nhiệt độ 18-25 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 18-31 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-35 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 2-4m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-20-11-mien-bac-troi-ret-nam-bo-nang-nong-1065294