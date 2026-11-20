Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (20-11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 13-21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 12-21 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét; nhiệt độ 16-21 độ C.

Thời tiết hôm nay (20-11): Miền Bắc trời rét. Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh; nhiệt độ 18-25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 18-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 2-4m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.