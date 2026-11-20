Ngày 20/11, Bắc bộ tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 12 độ C. Hà Nội sáng có mưa, nhiệt độ cao nhất 21 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Hà Nội trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 12 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/11, thời tiết Bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiều nơi có mưa, nhiệt độ duy trì ở mức thấp, vùng núi xuất hiện rét đậm.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 19-21 độ C. Trời rét.

Tây Bắc bộ nhiều mây, trong ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Đêm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Trời rét, một số nơi rét đậm.

Đông Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tình trạng rét tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Bắc bộ. Đáng chú ý, khu vực vùng núi cao có nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với đồng bằng, trong khi mưa rào và dông có thể xuất hiện tại một số địa phương.

Miền Trung mưa to, Nam bộ có nơi trên 34 độ C

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phân hóa giữa hai phần phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực này phổ biến 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực này nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Mưa lớn tại các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân tại những khu vực có mưa kéo dài cần theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai.

Tại cao nguyên Trung bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Riêng TP.HCM, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các khu vực có mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

THỨ SÁU, 20/11/2026

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết

🔵 Thấp nhất: Nhiệt độ thấp trong ngày 🔴 Cao nhất: Nhiệt độ cao trong ngày

🌧️ Miền Bắc 16 tỉnh, thành

🌦️ Miền Trung và cao nguyên Trung bộ 10 tỉnh, thành

🌤️ Nam bộ 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ và hình thái thời tiết là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố trong ngày 20/11/2026. Thời tiết tại các khu vực khác trong cùng địa phương có thể khác biệt.

Nguồn tin: Tổng hợp dự báo địa phương, đối chiếu bản tin khu vực của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.