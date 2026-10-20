Thời tiết hôm nay 20.10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù

Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù. Ảnh minh hoạ

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu vào buổi sáng và chiều, với chỉ số AQI dao động từ 120-140. Các thời điểm còn lại trong ngày, chất lượng không khí cải thiện, duy trì ở mức khá.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận chỉ số AQI từ 60-70, duy trì ở mức khá trong suốt cả ngày. Người dân nên chủ động đeo khẩu trang khi ra đường và sử dụng máy lọc không khí trong gia đình để hạn chế tác động của bụi mịn đến sức khỏe.

TP Hà Nội: Ngày nắng, có nơi trên 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi trên 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày mưa rào và dông vài nơi, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Chiều tối mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.