Thời tiết hôm nay (20-10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông

Thời tiết trên biển, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (20-10):

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 25-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.

Thời tiết hôm nay (20-10): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.