Thời tiết hôm nay (2-11): Mưa rào và dông tại nhiều khu vực
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2-11, phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-31 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-2-11-mua-rao-va-dong-tai-nhieu-khu-vuc-1062941