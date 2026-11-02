Thời tiết hôm nay (2-11): Mưa rào và dông tại nhiều khu vực

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Thời tiết hôm nay (2-11): Nhiều khu vực có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông đến Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.