Thời tiết hôm nay 2.11: Hà Nội mưa to, TP.HCM mưa dông

TP. Hà Nội: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Huế: Mưa rào rải rác từ chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Từ chiều tối có mưa rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa dông rải rác chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Chiều và tối có mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.