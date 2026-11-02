Thời tiết hôm nay 2/11: Có nơi mưa trên 80mm, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Ngày 2/11, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Mưa lớn cục bộ ở miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến hết ngày 2/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thuộc bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong đêm 1/11 và rạng sáng 2/11, một số khu vực phía Bắc tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận lượng mưa lớn. Từ 19h ngày 1/11 đến 3h ngày 2/11, trạm Tân Lập 1 ghi nhận 295,4mm, Nậm Khòa 183,4mm và Xuân Minh 2 là 96mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Tại Hà Nội, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3, nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ C, cao nhất 28–30 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác; riêng Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ phổ biến 22–30 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Trung bộ tăng mưa về chiều tối, nam bộ tiếp tục có dông

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm, mưa xuất hiện rải rác, có nơi có dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, cao nhất 28–31 độ C.

Nam bộ duy trì thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến 23–34 độ C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 31–33 độ C.

Cảnh báo dông mạnh trên biển

Trên biển, ngày và đêm 2/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và nhiều khu vực thuộc Biển Đông có mưa rào, dông rải rác.

Chiều tối và đêm, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m, biển động.

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần đề phòng thời tiết nguy hiểm.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông, đặc biệt tại những nơi có mưa lớn cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày 2/11/2026 tại 34 tỉnh, thành

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Bắc bộ15 tỉnh, thành

Trung bộ và cao nguyên Trung bộ11 tỉnh, thành

Nam bộ8 tỉnh, thành

Nguồn: Dữ liệu mô hình dự báo số theo điểm đại diện từng tỉnh, thành (cập nhật 06h00, 02/11/2026); xu thế thời tiết khu vực đối chiếu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Nhiệt độ tại các địa bàn khác trong cùng tỉnh có thể chênh lệch.