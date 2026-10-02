Thời tiết hôm nay 2/10: Bắc bộ hạ nhiệt, Trung bộ còn nơi trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 2/10 trên cả nước có sự phân hóa khá rõ. Bắc bộ không còn tình trạng nắng nóng diện rộng như những ngày trước, trong khi khu vực Trung bộ vẫn có nơi nhiệt độ vượt 35 độ C. Tại Nam bộ, mưa dông tập trung nhiều hơn vào chiều và tối.

Ngày 2/10, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ giảm rõ rệt, Hà Nội cao nhất 34 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bắc bộ giảm nhiệt, Hà Nội cao nhất 34 độ C

Tại Tây Bắc bộ, trong ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng khu Tây Bắc 27 - 30 độ C.

Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế còn nơi nắng nóng

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt khá dễ chịu, thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Trong ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Nam bộ mưa dông vào chiều và tối

Nam bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Trong mưa dông tại Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là vào thời điểm chiều và tối.

Trên biển, ngày 2/10 phần lớn các khu vực có sóng không lớn. Vịnh Bắc bộ phổ biến sóng cao 0,5 - 1,5 m; khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông phổ biến 1 - 2 m. Nhiều vùng biển có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 2/10/2026 tại 34 tỉnh, thành:

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nhiệt độ theo điểm dự báo đại diện; hình thái thời tiết được tổng hợp theo dự báo khu vực ngày 2/10/2026.