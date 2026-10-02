Thời tiết hôm nay (2-10): Bắc Bộ giảm nóng, Nam Bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (2-10):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Thời tiết hôm nay (2-10): Nắng nóng thu hẹp tại Bắc Bộ. Ảnh minh họa: congluan.vn

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.