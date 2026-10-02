Thời tiết hôm nay (2-10): Bắc Bộ giảm nóng, Nam Bộ có mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (2-10): Nắng nóng thu hẹp tại Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa dông trước khi trời hửng nắng vào trưa và chiều; từ Thanh Hóa đến Huế vẫn có nơi nắng nóng, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (2-10):
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.
TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-34 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-34 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-2-10-bac-bo-giam-nong-nam-bo-co-mua-dong-1059066