Thời tiết hôm nay 2.10: Bắc Bộ có mưa rào vào sáng sớm

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35°C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên duy trì thời tiết tương đối thuận lợi, chỉ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông, các khu vực trên cả nước cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: Trưa chiều trời nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, riêng khu Tây Bắc 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế: Có nơi nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Thời tiết thuận lợi

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng ráo, một số nơi có mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa dông cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông.

Nam Bộ: Mưa tập trung vào chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.