Thời tiết hôm nay (19-9): Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi có mưa to

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (19-9):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-33 độ C.

Thời tiết hôm nay (19-9): Nhiều nơi có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: vtv.vn

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.