Ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc bộ khiến nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội trời rét, thấp nhất 16 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết Bắc bộ và Bắc Trung bộ, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt. Nhiều địa phương xuất hiện mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C. Thời tiết rét duy trì trong ngày, nhất là vào sáng sớm và ban đêm.

Tại Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác trong ngày. Đến đêm, mưa rào xuất hiện tại nhiều địa phương. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có sự khác biệt giữa các khu vực. Phía Bắc có mưa vài nơi, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, từ chiều và đêm xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực, mưa gia tăng từ chiều và đêm, một số nơi có khả năng xảy ra mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ tiếp tục duy trì nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ. Nhiệt độ dao động 24-35 độ C.

Riêng TP.HCM, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông tại Bắc bộ và Trung bộ có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 19/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết

Hà Nội 16-22°C

Đà Nẵng 23-28°C

TP.HCM 25-33°C

Bắc bộ và Thanh Hóa (16 địa phương)

Trung bộ và Tây Nguyên (10 địa phương)

Nam bộ (8 địa phương)

Nguồn tham khảo: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và dữ liệu dự báo theo điểm đại diện. Các mức nhiệt chi tiết chưa được xác minh độc lập cho từng địa phương.

Lâm Đồng: Nhiệt độ đại diện khu vực Đà Lạt. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng.