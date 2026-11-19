Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 14-22 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ 16-22 độ C.

Thời tiết hôm nay (19-11): Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Ảnh minh họa: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 13-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam, ngày có mưa rào và dông rải rác, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc trời chuyển rét; nhiệt độ 18-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 2-4m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.