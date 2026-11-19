Chất lượng không khí tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều ở mức khá, với chỉ số AQI dao động từ 60–80. Người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, trong khi các nhóm nhạy cảm nên sử dụng máy lọc không khí để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–19°C, riêng khu vực núi cao có nơi xuống dưới 13°C. Các khu vực trong ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều, khu vực phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nam Bộ tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất 32–35°C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, các khu vực có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

TP. Hà Nội: Trời rét, có mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 16–18°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–22°C

Dự báo: Trời rét, ngày có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 33–35°C

Dự báo: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Trời rét, có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C, riêng khu Tây Bắc 14–17°C, có nơi dưới 14°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C, vùng núi cao có nơi dưới 17°C

Dự báo: Trời rét, có nơi rét đậm và ngày có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C, vùng núi 13–15°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 15°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm và ngày có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Huế: Mưa dông, phía Nam có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, phía Nam có nơi trên 21°C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21–23°C; phía Nam 24–27°C.

Dự báo: Phía Bắc trời rét, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau đó mưa rào rải rác; phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Từ chiều có mưa vừa, mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày có mưa rào rải rác, từ chiều có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–35°C

Dự báo: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.