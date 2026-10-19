Thời tiết hôm nay 19.10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to

TP Hà Nội: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù và đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng có mưa to cục bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Cómưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông,

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.