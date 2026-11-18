Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18.11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Bộ. Từ trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục lan xuống Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa và chiều 18.11, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 3–5m, biển động mạnh.

TP. Hà Nội: Chiều tối chuyển rét

Nhiệt độ thấp nhất: 18–20°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–28°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối trời chuyển rét. Gió đông nam đến nam cấp 2–3, từ trưa và chiều chuyển hướng đông bắc cấp 3.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Có nơi dưới 17°C

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C, có nơi dưới 17°C

Nhiệt độ cao nhất: 24–27°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C, vùng núi có nơi dưới 17°C

Nhiệt độ cao nhất: 25–28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối trời chuyển rét. Gió đông nam cấp 2–3, ban ngày chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Thanh Hóa – Huế: Phía Bắc có mưa vừa, cục bộ mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20–22°C; phía Nam 23–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 32°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.