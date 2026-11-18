Ngày 18/11, không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ khiến thời tiết chuyển mưa, nhiệt độ giảm nhanh từ chiều tối; Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống đồng bằng và Bắc Trung bộ trong khoảng trưa, chiều. Gió chuyển hướng đông bắc, mạnh cấp 3 trên đất liền và cấp 4-5 ở vùng ven biển.

Tại Hà Nội, thời tiết thay đổi rõ rệt so với ngày trước đó. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, sau chuyển hướng đông bắc cấp 3. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 18-28 độ C, từ chiều tối trời chuyển rét.

Tại Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ, mưa xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Nhiệt độ cao nhất khu vực Đông Bắc bộ phổ biến 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Từ chiều tối, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc, trong ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ dao động 23-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại Nam bộ, trời nắng trong ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 24-34 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cảnh báo mưa dông và gió mạnh

Trong ngày 18-19/11, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa vừa, cục bộ mưa to. Các khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại những nơi có địa hình dốc.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo dự báo, đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 18/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất, hình thái thời tiết và khả năng mưa tại các địa phương.

Miền Bắc - 16 tỉnh, thành

Miền Trung và Tây Nguyên - 10 tỉnh, thành

Miền Nam - 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ và hình thái thời tiết là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố trong ngày 18/11/2026. Thời tiết tại các khu vực khác trong cùng địa phương có thể khác biệt.

Riêng Lâm Đồng, mức 15-25°C đại diện cho khu vực Đà Lạt, không phản ánh nền nhiệt toàn tỉnh.

Khả năng mưa là xác suất dự báo, không phải tỷ lệ thời gian có mưa trong ngày.

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