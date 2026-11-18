Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (18-11):

TP Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trưa và chiều chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ 17-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; chiều tối trời chuyển rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Nam cấp 2-3, trưa chiều gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; chiều tối trời chuyển rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-28 độ C.

Thời tiết hôm nay ngày 18-11: Bắc Bộ chiều tối trời chuyển rét. Ảnh minh họa: petrotimes.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; trưa chiều gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.