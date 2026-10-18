Thời tiết hôm nay 18/10: Mưa dông gia tăng về chiều tối, nhiều khu vực phía Nam có nguy cơ ngập úng . Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/10, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chủ yếu ngày nắng, ít mưa. Mưa dông tập trung tại Nam bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhất là vào chiều và tối.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Gió nhẹ.

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại TP.HCM, trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, nguy cơ lốc và sét

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 18/10, khu vực Nam bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Trước đó, từ 19h ngày 17/10 đến 3h ngày 18/10, một số địa phương ghi nhận lượng mưa lớn, như trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 52,3 mm, trạm Tân Tiến (Cà Mau) 79 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Một số vùng biển có thể xuất hiện sóng cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Các địa phương và người dân cần theo dõi những bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.