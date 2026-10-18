Thời tiết hôm nay (18-10): Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, từ 18-10 đến ngày 19-10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam, mưa xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: congluan.vn

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 22-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 23-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.