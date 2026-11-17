Thời tiết hôm nay 17.11: TP. Hồ Chí Minh chiều tối có mưa rào rải rác
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17.11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ban ngày trời nắng. Riêng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31–34°C.
TP. Hà Nội: Sáng sớm có sương mù
Nhiệt độ thấp nhất: 23–25°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C
Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.
TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông
Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C
Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 32°C
Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, riêng khu Tây Bắc 16–19°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C
Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đến đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi dưới 21°C
Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C
Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đến đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.
Thanh Hóa – Huế: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù
Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C
Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đến đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông
Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C
Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.
Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 33°C
Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C
Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.
Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông
Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C
Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C
Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/thoi-tiet-hom-nay-17-11-tp-ho-chi-minh-chieu-toi-co-mua-rao-rai-rac.html