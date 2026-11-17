TP. Hà Nội: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–31°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 32°C

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, riêng khu Tây Bắc 16–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đến đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đến đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.

Thanh Hóa – Huế: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng và đến đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất 33°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.