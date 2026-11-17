Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 17-11 trên cả nước tương đối ổn định, ban ngày phổ biến trời nắng, nền nhiệt khá cao. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trên cả nước phổ biến 29-34 độ C.

Thời tiết hôm nay (17-11): Nhiều khu vực ngày nắng. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (17-11):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 16-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 21-32 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m.