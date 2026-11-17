Dự báo thời tiết ngày 17/11/2026, Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Hà Nội nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/11, Hà Nội có mây, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 23-25 độ C. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, đêm không mưa.

Tại Tây Bắc bộ, thời tiết phổ biến có mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Đêm có mưa vài nơi.

Đông Bắc bộ duy trì nền nhiệt cao nhất 29-32 độ C, thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng chú ý, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ từ ngày 18/11, sau đó mở rộng sang Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Từ ngày 18 đến 19/11, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C.

Riêng Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Trong ngày và đêm 18/11, thành phố có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, trời chuyển rét.

Trung bộ và Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 17/11 có mây, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau đó trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, thấp nhất 22-25 độ C. Đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; thấp nhất 24-27 độ C. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tại cao nguyên Trung bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Theo dự báo, khoảng đêm 19 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 17/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

📍 34 tỉnh, thành 📅 17/11/2026 🌡️ Đơn vị: °C

🌤️ Miền Bắc 15 tỉnh, thành phố

🌦️ Miền Trung và cao nguyên Trung bộ 11 tỉnh, thành phố

🌧️ Nam bộ 8 tỉnh, thành phố

Nhiệt độ và hình thái thời tiết là dự báo tham khảo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố trong ngày 17/11/2026. Thời tiết tại các khu vực khác trong cùng địa phương có thể khác biệt.

Riêng Lâm Đồng, mức 15-24°C đại diện cho khu vực Đà Lạt, không phản ánh nền nhiệt toàn tỉnh.

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