Thời tiết hôm nay (17/10)

Khu vực tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh như sau: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao và vùng núi cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 32oC. Đêm và sáng trời rét làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan dự báo lưu ý, trong mưa dông tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 17/10:

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.