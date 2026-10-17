Thời tiết hôm nay (17-10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ đề phòng mưa rào và dông

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 18-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 22-34 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

Thời tiết hôm nay (17-10): Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.