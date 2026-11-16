Thời tiết hôm nay 16.11: Hà Nội sáng sớm có sương mù

Tại Hà Nội, chỉ số AQI trong ngày dao động từ 120–150, cho thấy chất lượng không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường và hạn chế mở cửa sổ để giảm bụi xâm nhập vào nhà.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số AQI dao động từ 70–90, ở mức trung bình. Người dân có thể sinh hoạt ngoài trời, song người nhạy cảm với ô nhiễm không khí nên hạn chế vận động kéo dài.

Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 27–31°C, một số nơi trên 31°C. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ thấp nhất 16–19°C, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Khu vực Thanh Hóa – Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 28–31°C, có nơi trên 31°C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 25–27°C, cao nhất 31–34°C.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, sáng sớm trời lạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 21–23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–30°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác đến ngày trời nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 31°C

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, riêng khu Tây Bắc 16–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác đến ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác đến ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa – Huế: Sáng và đêm trời lạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác đến ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi trên 32°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Có nơi mưa dông, cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25–28°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.