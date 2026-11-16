Thời tiết hôm nay (16-11): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16-11 đến ngày 17-11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: congluan.vn

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (16-11):

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 23-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 21-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ 22-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ; nhiệt độ 22-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.