Thời tiết hôm nay 16/10: Hà Nội cao nhất 34°C, phía Nam có nơi mưa trên 70 mm

Thời tiết ngày 16/10: Hà Nội cao nhất 34°C, phía Nam có nơi mưa trên 70 mm. ẢNh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 16/10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Hà Nội đêm không mưa, nhiệt độ dao động 25-34°C.

Ở phía Nam, mưa tiếp tục tập trung vào chiều và tối. Nam bộ và Lâm Đồng được dự báo có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/10

Hà Nội: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 25-34°C.

Tây Bắc bộ: Ngày nắng, sáng sớm có sương mù cục bộ, mưa vài nơi. Thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C; cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C; cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế: Sáng sớm có sương mù cục bộ, ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ 22-33°C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Ngày nắng, chiều tối phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C; cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung bộ: Ngày nắng, cuối ngày mưa dông vài nơi; riêng Lâm Đồng cục bộ mưa to. Nhiệt độ 20-32°C.

Nam bộ: Ngày nắng, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Thấp nhất 24-27°C; cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa to. Thấp nhất 25-27°C; cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành

Ngày và đêm 16/10/2026 · Đơn vị nhiệt độ: °C

Lưu ý: Ngoài Hà Nội và TP.HCM có bản tin riêng, các dòng còn lại là tham chiếu từ dự báo vùng, không phải dự báo riêng cho toàn tỉnh. Địa bàn gồm cả duyên hải và cao nguyên được tách theo tiểu vùng. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đủ bảng; chạm tên vùng để thu gọn.

Bắc bộ · 15 tỉnh, thành

Trung bộ · 11 tỉnh, thành

Nam bộ · 8 tỉnh, thành

* Tây Bắc bộ có nơi dưới 19°C. ** Vùng núi Đông Bắc bộ có nơi dưới 22°C. *** Duyên hải Nam Trung bộ có nơi dưới 24°C. † Có nơi vượt ngưỡng trên của khoảng nhiệt. Lào Cai và Phú Thọ: Thấp nhất tham chiếu phía Tây 20-23°C, phía Đông 23-26°C; áp dụng ngoại lệ vùng núi tương ứng. Nhiệt độ thực tế thay đổi theo độ cao và vị trí.

⚠️ Cảnh báo: Nam bộ và Lâm Đồng có mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm, tập trung vào chiều và tối. Đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; nguy cơ ngập vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , dự báo ngày và đêm 16/10/2026; cảnh báo mưa dông lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày. Biểu tượng chỉ minh họa trạng thái thời tiết.