Thời tiết hôm nay 16.10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu trong khoảng từ sáng sớm đến trưa, với chỉ số AQI dao động từ 110-120. Đến chiều tối, chất lượng không khí cải thiện, chỉ số AQI giảm xuống 70-90, tương ứng mức khá.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số AQI dao động trong khoảng 70-85, cho thấy chất lượng không khí duy trì ở mức khá. Người dân nên hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài, đặc biệt là các nhóm nhạy cảm, đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe khi di chuyển.

TP Hà Nội: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C, có nơi dưới 24°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; Riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.