Thời tiết hôm nay (16-10): Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (16-10): Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ; Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác…
Dự báo chi tiết các khu vực:
TP Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25-34 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-16-10-bac-bo-co-may-co-mua-vai-noi-sang-som-co-noi-co-suong-mu-ngay-nang-gio-nhe-1060792