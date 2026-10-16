Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thời tiết hôm nay (16-10): Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Ảnh minh họa: petrotimes.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.