Thời tiết hôm nay 15/11: Hà Nội ngày nắng, Bắc bộ đêm lạnh, Nam bộ có nơi 35 độ C

Ngày 15/11, Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc bộ ngày 15/11 phổ biến có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ tăng so với những ngày trước, song đêm và sáng sớm vẫn duy trì trạng thái lạnh, đặc biệt tại các tỉnh miền núi.

Tại Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc bộ có thời tiết tương tự, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Trung bộ ngày nắng, chiều tối có nơi mưa dông

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, thời tiết phổ biến có nắng trong ngày, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ nắng nóng, miền Tây có mưa chiều

Nam bộ ngày 15/11 có mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng miền Tây, mưa rào xuất hiện rải rác vào chiều tối, có nơi kèm dông.

Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Gió nhẹ.

Tại TP.HCM, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 15/11/2026 tại 34 tỉnh, thành

Chủ nhật, ngày 15/11/2026 | Nhiệt độ °C

34

Tỉnh, thành

14°C

Thấp nhất

32°C

Cao nhất

🌤️ MIỀN BẮC 15 tỉnh, thành

🌦️ MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN 11 tỉnh, thành

🌧️ MIỀN NAM 8 tỉnh, thành

Lưu ý: Nhiệt độ và hình thái thời tiết là dự báo mô hình tại điểm đại diện của tỉnh, thành, không phản ánh đồng nhất mọi địa bàn trong tỉnh. Số liệu có thể thay đổi theo bản tin cập nhật.

Nguồn số liệu: MET Norway, tham khảo từ thoitietngaymai.com.vn. Cảnh báo thiên tai chính thức: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.