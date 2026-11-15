Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; sáng trời lạnh; nhiệt độ 18-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; gió nhẹ; sáng trời lạnh; nhiệt độ 19-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-33 độ C.

Thời tiết hôm nay (15-11): Bắc Bộ ngày nắng, trời lạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.