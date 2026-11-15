Thời tiết hôm nay 15.11: Bắc Bộ ngày nắng, có nơi trên 30°C

Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 26–29°C, một số nơi trên 30°C. Đêm và sáng trời lạnh, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ thấp nhất 14–17°C, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 17°C.

Khu vực Thanh Hóa – Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 27–30°C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất 32–34°C.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, sáng sớm trời lạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 19–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–29°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời lạnh, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có nơi mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Có nơi trên 30°C

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, riêng khu Tây Bắc 14–17°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C, có nơi trên 30°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đến đêm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C, có nơi trên 29°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đến đêm trời lạnh.

Thanh Hóa – Huế: Ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đến đêm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có nơi mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, cao nhất 32°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Miền Tây có mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.