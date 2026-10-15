Thời tiết hôm nay 15/10: Miền Bắc nắng đến 34 độ C, Nam bộ mưa dông chiều tối

Ngày 15/10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chủ yếu có nắng, nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Miền Bắc ngày nắng, Hà Nội cao nhất 34 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/10, khu vực Bắc bộ phổ biến có mây, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều địa phương dao động từ 30-34 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió nhẹ.

Khu vực Tây Bắc có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi.

Khu vực Đông Bắc có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C. Thời tiết chủ yếu có nắng, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, đêm có mưa vài nơi.

Miền Trung có nắng, Lâm Đồng đề phòng mưa to cục bộ

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phổ biến có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tại Cao nguyên Trung bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Nhiệt độ toàn khu vực thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt tại những khu vực địa hình đồi núi, sườn dốc.

Nam bộ chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa to

Khu vực Nam bộ ngày 15/10 có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Mưa rào và dông có thể xuất hiện trong ngày, tập trung hơn vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông, nhất là tại các tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập cục bộ khi xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.

Biển Đông có gió mạnh, sóng cao 2-3m

Theo bản tin phát lúc 4 giờ ngày 15/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông ở một số nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m tại một số khu vực.

Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động biện pháp bảo đảm an toàn trước nguy cơ gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành phố ngày 15/10/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và diễn biến thời tiết theo từng khu vực.

Lưu ý về số liệu: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia công bố nhiệt độ theo vùng, riêng Hà Nội và TP.HCM có dự báo riêng. Các khoảng nhiệt dưới đây là khoảng dự báo theo vùng khí tượng, không phải mức dự báo chính xác cho từng tỉnh. Những tỉnh trải rộng nhiều tiểu vùng được hiển thị dải nhiệt tổng hợp.

Bắc bộ 15 tỉnh, thành

Bắc Trung bộ 5 tỉnh, thành

Duyên hải và cao nguyên Trung bộ 6 tỉnh, thành

Nam bộ 8 tỉnh, thành

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bản tin ngày và đêm 15/10/2026. Biên tập, quy chiếu địa danh theo 34 tỉnh, thành phố hiện hành. Nhiệt độ thực tế tại từng địa điểm có thể khác phạm vi dự báo theo vùng.