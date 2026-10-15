Thời tiết hôm nay 15.10: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù. Ảnh minh hoạ

Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức xấu, với chỉ số AQI phổ biến từ 115-140 trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến chiều tối.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số AQI dao động trong khoảng 60-75, cho thấy chất lượng không khí ở mức khá. Người dân nên hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài, đặc biệt khi thuộc nhóm nhạy cảm, đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe khi di chuyển.

TP Hà Nội: Sáng sớm có sương mù nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng và đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, có mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, trong ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.